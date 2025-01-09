В Киеве 10 числа температура несколько повысится.

Потепление, которое в последние дни охватило Украину, уже подходит к концу. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже на выходных температура снова снизится. Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

В частности, по ее прогнозу, сегодня в Киеве будет +3...+5 градусов, а 10 числа в столице потеплеет до +7 градусов.

"А вот 11-12 января, в субботу-воскресенье, в Украине похолодает", - сообщила эксперт по погоде.

Видео дня

Похолодание в Украине - прогноз до конца недели

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что до завершения недели в Украине ожидается изменение погодных условий. На выходных температура воздуха начнет снижаться, вероятны дожди, переходящие в снег, а иногда даже метели.

В частности, в пятницу небольшие осадки в виде дождя возможны преимущественно в западных областях. Кое-где возможен туман. Ветер будет иметь скорость 5-10 м/с. Ночные температуры будут колебаться в пределах +2...+7 °С, дневные - от +8 до +13 °С, а на территории Крыма ожидается +14...+16 °С.

В субботу в западных регионах ночью будут идти дожди, переходящие в мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, метели и гололедица на дорогах. В течение дня подобная погода распространится на северные, местами южные и центральные области. В западных областях ветер усилится до 9-14 м/с. Температура здесь снизится до -1...+4 °С, тогда как на остальной территории страны ночью будет +2...+7 °С, днем +6...+11 °С. В Крыму - до +12...+17 °С.

В ночь с субботы на воскресенье дожди с мокрым снегом охватят южные, центральные и северные области. Днем осадки вероятны преимущественно на северо-востоке. Кое-где ожидается туман. Ветер снизит свою скорость до 3-8 м/с. На западе и севере ночью температура будет -4...+1 °С, днем -1...+4 °С. На остальной территории ночью будет +2...+7 °С, днем +3...+8 °С. В Крыму и Приазовье местами сохранится теплая погода до +10 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: