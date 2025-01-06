В нашу страну идет теплый и влажный воздух из Средиземноморья.

На этой неделе в Украине ожидается аномально теплая погода с дождями. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, на территорию нашей страны начнет активно поступать теплый и влажный воздух средиземноморского происхождения.

"В связи с этим, температурный фон существенно повысится, не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах", - говорит Кибальчич.

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По его словам, временами ожидаются осадки преимущественно в виде дождя и мороси, иногда с мокрым снегом.

Погода 6 января

В начале недели в западной части, в северных и местами центральных областях пройдет снег с переходом в дождь и ледяную крупу. Возможен гололед, а на дорогах гололедица. Ветер будет южный, 7 - 12 м/с, а днем в западных, центральных и северных регионах местами порывы 15 - 20 м/с. На севере Украины будет 0...+5 °С, на юге и на Прикарпатье - до +7 °С, на севере Левобережья ночью -3...+2 °С.

Погода 7 января

Во вторник, по прогнозу Игоря Кибальчича, в Украине будет без осадков, только ночью на северо-востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами гололедица. На западе страны туманы. Скорость ветра 7 - 12 м/с. Температура ночью -1...+4 °С, днем +3...+8 °С, а в южных и западных регионах местами разогреет до +11 °С.

Погода 8 января

Ночью в среду в западной части, а днем также в северных, центральных и северо-восточных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где в Украине туман. Температура воздуха ночью будет в пределах +1...+6 °С, днем +3...+8 °С, а в центральных и южных регионах потеплеет до +9...+14 °С.

О том, что в Украине ожидается существенное потепление, свидетельствуют и данные Погода УНИАН.

По прогнозу, 6 января тепло будет на западе и юге, а с 7 числа потепление распространится уже по всей стране. Ожидается, что теплая погода продлится до выходных.

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