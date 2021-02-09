Украинцев предупреждают об ухудшении погоды до 14 февраля: прогноз по областям

Из-за значительного снега и гололеда ожидается осложнение движения транспорта.

В Украине ожидается ухудшение погоды / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине до 14 февраля, что может привести к нарушению и прекращению движения транспорта.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 9 февраля в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица, ночью в северной части и в Харьковской области значительный снег, метели, в центральных областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Также, в Киеве и Киевской области 9 февраля на дорогах гололедица, ночью значений снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с.

При этом, 11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, в западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (I уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).

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12 февраля во северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы, в Одесской, Николаевской областях образование снежного покрова. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед; в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

По прогнозам синоптиков, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица (I уровень опасности - желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.

12 февраля во западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, и 13-14 февраля в Украине значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем до 7-13° мороза.

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