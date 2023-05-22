Погода ухудшится в южных и некоторых центральных областях.

На вторник, 23 мая, в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на юге Украины и в некоторых центральных областях ожидаются шквалы ветра и град.

"23 мая днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

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Погода 23 мая - прогноз на завтра

По данным Украинского гидрометцентра, завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Ближайшей ночью в восточных, южных, центральных и Сумской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, прогнозируются умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет северо-восточный и восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, в западных областях 6-11°, днем в Украине потеплеет до 20-25°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем воздух максимально прогреется до 15-20°.

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