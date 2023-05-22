Завтра, по прогнозу Натальи Диденко, в большинстве областей Украины ожидаются осадки.

Во вторник, 23 мая, в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы, а температура кое-где снизится до +18...+21 градуса. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Дожди, местами с грозами, предполагаются завтра повсюду, кроме западных областей (там преимущественно солнечно, только в Карпатах вероятность небольших осадков)", - рассказала она.

По прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, но на северо-востоке и на побережьях морей местами столбики термометров опустятся до +18...+21 градуса.

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"В Киеве 23 мая - местами кратковременные дожди, возможны грозы (не пугайтесь). Зонты уже держите неподалеку!"- посоветовала специалист. Температура воздуха в столице, по ее данным, составит +22...+23 градуса.

В Украине ожидаются дожди - что известно

По данным Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается достаточно влага погода. Осадки сконцентрируются на востоке, юге и в центральной части нашей страны. Однако кое-где также будет капать на Западе и севере.

На температуру в Украине осадки существенно не будут влиять, однако в конце недели все же ожидается небольшое похолодание. Особенно это будет заметно на Западе, где температура местами будет опускаться до +15...+18 градусов.

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