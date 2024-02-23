В Украине на 24 февраля объявлено штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в ряде областей нашей страны ожидается сильный ветер. Непогода может привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.
"24 февраля в Карпатах, днем и в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы 15-20 м/с", - сообщают в Укргидрометцентре.
Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине - прогноз на 24 февраля
В субботу, по данным Укргидрометцентра, ожидаются переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем пройдет небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем также в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью составит +2°...+7°, днем столбики термометров покажут +8°...+13°, На Прикарпатье, Одесчине и в Крыму - до 15° тепла. В восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью ожидается от +3° до -2°, а днем воздух прогреется до +4°...+9°.
В Киеве будет сухо, ожидается переменная облачность. Ночью будет +5°...+7°, а днем в столице потеплеет до +10°...+12°.