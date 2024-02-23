24 февраля в ряде областей ожидаются сильные порывы ветра.

В Украине на 24 февраля объявлено штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ряде областей нашей страны ожидается сильный ветер. Непогода может привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.

"24 февраля в Карпатах, днем и в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы 15-20 м/с", - сообщают в Укргидрометцентре.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности.

Погода в Украине - прогноз на 24 февраля

В субботу, по данным Укргидрометцентра, ожидаются переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем также в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит +2°...+7°, днем столбики термометров покажут +8°...+13°, На Прикарпатье, Одесчине и в Крыму - до 15° тепла. В восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью ожидается от +3° до -2°, а днем воздух прогреется до +4°...+9°.

В Киеве будет сухо, ожидается переменная облачность. Ночью будет +5°...+7°, а днем в столице потеплеет до +10°...+12°.

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