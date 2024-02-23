Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

На сегодня, 23 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

"23 февраля в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с", говорится в предупреждении.

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Погода в Украине - прогноз на 23 февраля

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только на Закарпатье пройдет умеренный дождь, а на Волыни и Львовщине днем местами ожидается небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем местами в большинстве центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем по Украине составит +7°...+12°, и только на востоке и северо-востоке страны будет свежее, +3°...+8°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южного направления, 7-12 м/с. Температура днем по области составит +7°...+12° а в Киеве столбики термометров покажут +8°...+10°.

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