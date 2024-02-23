В столице объявили повышенный уровень опасности из-за сильного ветра.

В Киеве ожидается сильный ветер. Погода, по данным синоптиков, испортится уже в течение ближайшего часа. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с содержанием до конца суток 23 февраля и днем 24 февраля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды в Киеве и Киевской области объявлен I уровень опасности.

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По данным синоптиков, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Киеве и области-прогноз на 24 февраля

В субботу, 24 февраля, на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с

Температура ночью по области составит 2-7° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем воздух прогреется до 10-12°.

На сегодня в Карпатах также объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, скорость порывов ветра в горах будет достигать 15-20 м/с.

И уровень опасности из-за сильных порывов ветра на 23 февраля также объявлено в Днепре (15-20 м/с) и Одессе (15-17 м/с).

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