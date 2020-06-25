В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине будет практически без осадков / depositphotos.com

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности на территории некоторых областей Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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«25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.

На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.