В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

00:25, 25 июня 2020
53
0

25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине будет практически без осадков / depositphotos.com
В Украине будет практически без осадков / depositphotos.com

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности на территории некоторых областей Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда завершатся паводки на западе Украины

«25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.

На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожарная опасность
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+28°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
63 %
761 мм
2.8 м/с
5 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять