В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности на территории некоторых областей Украины.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда завершатся паводки на западе Украины
«25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.
На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.
- Винница+28°... +14°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+30°... +13°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+28°... +14°
- Кропивницкий+28°... +14°
- Луганск+29°... +12°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+29°... +19°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+24°... +14°