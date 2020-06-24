Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Самая жаркая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.
Шмыгаль показал, как выглядят разрушенные паводками районы Прикарпатья (фото)
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 25 июня
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Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +14°
- Киев+27°... +15°
- Кропивницкий+26°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +16°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+26°... +16°
- Ровно+24°... +14°
- Симферополь+27°... +18°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+23°... +16°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+24°... +16°
- Черкассы+27°... +17°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:60 %
Давление:746 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
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