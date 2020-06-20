В Украине обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях
На территории трех областей (Черниговская, Полтавская и Харьковская) вследствие непогоды (порывы ветра) произошло падение 22 деревьев, частично повреждены крыши 24 жилых домов и навес стадиона.
В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
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Так, в Черниговской области без электроснабжения остался 101 населенный пункт, в Киевской области - 49, в Сумской области - 23 и в Житомирской области - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, 19 июня на территории трех областей (Черниговская, Полтавская и Харьковская) вследствие непогоды (порывы ветра) произошло падение 22 деревьев, частично повреждены крыши 24 жилых домов и навес стадиона (стадион «Старт» г. Миргород Полтавской области).
Как сообщал УНИАН, почти по всей Украине сегодня, 20 июня, пройдут грозы. Солнечная погода будет только на востоке.
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