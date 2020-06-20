Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды: грозы пройдут почти по всей стране
20 июня в восточных и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Почти по всей Украине сегодня, 20 июня, пройдут грозы. Солнечная погода будет только на востоке.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
В нескольких американских штатах внезапно выпал снег (видео)
20-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.
20 июня в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди (И уровень опасности, желтый).
19-20 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНИАН, 18 июня самый большой в Турции город Стамбул и провинцию Бурса накрыли сильные ливни и град.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+23°... +16°
- Киев+31°... +19°
- Кропивницкий+28°... +17°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+25°... +17°
- Львов+23°... +16°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+31°... +19°
- Ровно+25°... +17°
- Симферополь+26°... +16°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+24°... +16°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+26°... +16°
- Черкассы+29°... +20°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+22°... +16°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+19 °
Влажность:89 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:49 %
Восход:05:44
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей