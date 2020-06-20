Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды: грозы пройдут почти по всей стране

09:19, 20 июня 2020
123
0

20 июня в восточных и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине синоптики предупредили о грозах и шквалах / УНИАН
Погода в Украине синоптики предупредили о грозах и шквалах / УНИАН

Почти по всей Украине сегодня, 20 июня, пройдут грозы. Солнечная погода будет только на востоке.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

В нескольких американских штатах внезапно выпал снег (видео)

20-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

20 июня в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди (И уровень опасности, желтый).

19-20 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНИАН, 18 июня самый большой в Турции город Стамбул и провинцию Бурса накрыли сильные ливни и град.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
89 %
755 мм
2.8 м/с
49 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять