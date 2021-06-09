Непогода будет бушевать по всей стране, кое-где - с градом и шквалами.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 10 июня. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим это в стране объявлен I уровень опасности, желтый.

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Также, как сообщается, в Киеве и Киевской области днем 10 июня ожидается гроза.

Правила поведения во время грозы

Если вы находитесь во время грозы на открытой местности:

Не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные. Наиболее опасными из них являются дуб и тополь. Очень редко молния попадает в иву и клен, а наименее вероятна ее атака на кусты, невысокие заросли.

На открытом пространстве лучше присесть в яму или траншею. Тело должно иметь меньше точек соприкосновения с землей, не ложитесь на землю, тем самым увеличиваете площадь поражения разрядом. Лучше всего сесть, слегка нагнув голову, чтобы она не была выше предметов, которые находятся рядом.

Не прячьтесь в небольших сооружениях, домах, палатках.

Нельзя бежать.

Если вас двое, трое или больше - не толпитесь в укрытии вместе, а прячьтесь поодиночке, потому что разряд, как известно, проходит через контакт человеческих тел.

Следует немедленно избавиться от всех металлических предметов, которые есть у вас при себе: лопаты, топоры, ножи, браслеты - положите их в защищенном месте как можно дальше от себя.

Нельзя купаться во время грозы, но если гроза застала во время купания, то до берега следует добираться медленно, спокойно, не размахивая руками.

Находясь в горах, избегайте различных выступов и возвышений.

Даже во время небольшой или кратковременной грозы немедленно прекратите прогулку на велосипеде или верхом на лошади - велосипед поставьте подальше от себя, а лошадь привяжите, желательно не к высокому дереву и не к металлическому столбу или забору.

При нахождении в автомобиле не касайтесь его металлических частей.

Воздержитесь звонить по телефону, при большой надобности делайте это быстро сразу же после очередного грозового разряда.

Если вы находитесь на открытом месте и вдруг чувствуете, что волосы дыбом, по коже легкое покалывание или слышите странный звук вибрации, которая исходит от предметов, это значит, молния вот-вот ударит! Такие ощущения возникают за 3-4 секунды до удара молнии. Немедленно нагнитесь вперед, положив руки на колени (не на землю). Ноги должны быть вместе, пятки прижаты друг к другу (иначе разряд пройдет через тело).

Если вы находитесь в помещении:

Немедленно закройте все форточки, окна, чтобы не было сквозняков.

Выключите электроприборы из розетки.

Находитесь подальше от окон, электроприборов, любых металлических предметов.

Не пользуйтесь водопроводом.

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Автор: Екатерина Лиманская