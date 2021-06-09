10 июня в некоторых регионах на юге и севере Украины будет сухо.

Циклон, принесший в Украину дожди, останется над страной еще на несколько дней. Поэтому грозы и дожди продолжатся.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В четверг грозовые дожди пройдут практически повсюду в Украине. При грозах возможны шквалы и град",- говорит синоптик.

По ее данным, завтра днем просветы будут на юге и севере (включая Киев). Но осадки все равно возможны.

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"Температура воздуха будет радовать, в течение дня завтра ожидается +20...+ 24 градуса", - отметила синоптик.

В Киеве 10 июня есть вероятность дождя с грозой, однако солнца будет хватать также. Столбики термометров поднимутся до +20...+23 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская