Циклон, принесший в Украину дожди, останется над страной еще на несколько дней. Поэтому грозы и дожди продолжатся.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В четверг грозовые дожди пройдут практически повсюду в Украине. При грозах возможны шквалы и град",- говорит синоптик.
По ее данным, завтра днем просветы будут на юге и севере (включая Киев). Но осадки все равно возможны.
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"Температура воздуха будет радовать, в течение дня завтра ожидается +20...+ 24 градуса", - отметила синоптик.
В Киеве 10 июня есть вероятность дождя с грозой, однако солнца будет хватать также. Столбики термометров поднимутся до +20...+23 градусов.
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