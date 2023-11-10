Непогода будет бушевать повсеместно, кроме западных областей.

В Украине на два подряд дня объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, непогода будет по всей стране, кроме западных областей. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Утром и днем 11 ноября и в течение суток 12 ноября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-22 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, 12 ноября в южной части, центральных и восточных областях местами порывы ветра будут достигать аж 25 м/с.

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В воскресенье, по прогнозам, в северных, центральных, ночью и в южных областях пройдут значительные дожди, а в Карпатах - значительный мокрый снег.

Из-за непогоды почти по всей Украине объявили І уровень опасности, желтый.

Ухудшение погоды в Украине - что известно

О том, что на выходных в Украине будет снежить, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в западной части и Карпатах временами будет наблюдаться снег, мокрый снег и его налипание.

В целом, по его словам, в ближайшие выходные погода в Украине будет неустойчивой, дождливой и ветреной. Причиной таких изменений в погоде станет развитие активного южного циклона.

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