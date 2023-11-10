Зимние осадки ожидаются на западе Украины.

На выходных ожидается неустойчивая, дождливая и ветреная погода по всей Украине. Причиной непогоды станет активизация циклонической деятельности и прохождение атмосферных фронтов. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"В течение ближайших суток ожидается развитие активного южного циклона, который повлияет на погоду по всей Украине", - говорит синоптик.

По его словам, благодаря интенсивному поступлению влаги и тепла с юга, неустойчивая ситуация в атмосфере приведет к выпадению интенсивных дождей, кое-где с грозами.

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"А в западной части и Карпатах временами будет наблюдаться снег и мокрый снег и его налипание", - акцентирует Игорь Кибальчич.

Кроме того, по его данным, ожидается сильный ветер, особенно в воскресенье, местами порывы будут достигать 20-22 м/с.

В Украине ожидается смена погода - что известно

О том, что на выходных погода в Украине испортится, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. 11 и 12 ноября в Украине преимущественно дождливо, только в субботу на востоке и в Зароризской обалсти осадков не предвидится.

Температура несколько снизится, осоливо в воскресенье - на западе Украины столбики термометров будут показывать только +4°...+8°.

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