В столице ожидается сильный ветер.

В Киевской области на сегодня, а в Киеве на 11 ноября объявили штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 10 ноября, порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили синоптики о погоде в Киевской области.

Также в субботу в столице будут сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с.

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По данным специалистов, сильные порывы ветра ожидаются и днем 12 ноября, а ночью и утром в воскресенье еще будет значительный дождь.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

Погода на Киевщине - прогноз на 11 ноября

По данным Украинского гидрометцентра, завтра на Киевщине ожидается облачная погода. Ночью без осадков, а днем пройдет дождь.

Ветер будет южно-восточный, 7-12 м/с, его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью по области составит 3-8° тепла, днем 7-12°. В Киеве в темное время суток будет 5-7°, а днем - около 10°.

Погода на выходных - прогноз на 11 и 12 ноября

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие выходные в Украине ожидается ветреная и неустойчивая погода. Ожидаются интенсивные дожди и грозы, а на западе страны и в Карпатах будет наблюдаться снег и мокрый снег.

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