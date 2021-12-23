По всей стране ожидается гололедица и сильный ветер.

На завтра, 24 декабря, из-за ухудшения погоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на дорогах ожидается гололедица. Также ночью в западных областях, а днем и по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в западной части - еще и гололед.

В Карпатах, по данным Укргидрометцентра, прогнозируется значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с и метели.

Ранее сообщалось, что, по словам синоптика Натальи Диденко, с 24 декабря Украину ждет существенное изменение воздушных масс. Синоптик пояснила, что циклон с северной Атлантики и его атмосферные фронты принесут к нам осадки, штормовой ветер и потепление.

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