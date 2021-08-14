Этот июль побил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, отметили эксперты.

Июль 2021 года был самым жарким месяцем в мире и стал самым жарким месяцем с начала учета 142 года назад.

Об этом свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) (ведомства в структуре Министерства торговли США), администратор NOAA Рик Спинрад.

Читайте такжеКлиматологи подвели итоги июля в Киеве: результаты впечатляют

"Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как наиболее жаркий июль и месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата утвердило для всего мира", - отметил Спиранда, пишет The Guardian.

Глобальная температура поверхности суши и океана в прошлом месяце была выше на 0,9°C, чем средний показатель 20 века (15,8°C).

Этот июль побил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

В NOAA заявляют, что сейчас "очень вероятно", что 2021 год попадет в десятку самых жарких из когда-либо зарегистрированных лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко