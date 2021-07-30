Повышение температуры коснется востока, юга и некоторых центральных областей Украины.

В ближайшие дни в Украине сохранится стабильно жаркая погода с температурой около +30 градусов. Однако на следующей неделе в отдельных регионах жара может достичь критических +38 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, уже в воскресенье, 1 августа, на крайнем востоке, а также в Николаевской и Херсонской областях ожидается +34°...+35°.

В понедельник, 2 августа, существенное похолодание ощутят жители западных областей. Здесь ночью температура опустится до +12°...+16°, а днем максимально воздух прогреется до комфортных +23°...+26°.

Однако на востоке Украины ожидается +35°...+38° и практически полное отсутствие облаков. В некоторых центральных областях столбики термометров также покажут +35°.

На следующий день, 3 августа, в восточных областях пройдут дожди, которые слегка собьют температуру. Ожидается до +36°. В центре и на юге будет +28°...+32°.

Уже в среду, 4 августа, максимальная температура на юге и востоке страны ожидается на уровне +32°.

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Автор: Екатерина Лиманская