В среду, 17 августа, в Киеве будет тепло, но снова ожидается дождь.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +18°, а днем воздух прогреется до комфортных +25 градусов. Веьс день в столице будет облачная погода с прояснениями, в течение дня ожидается дождь.
Ветер слабый, преимущественно восточный, 0,4 - 1,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 473 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +23°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, ливень.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, ливень.
В Тернополе 17 августа ночью будет +18°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, ливень.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+29°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, гроза.
В Виннице завтра будет +17°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в среду будет ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +25°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+26°, гроза.
В Одессе 17 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, гроза.
В Херсоне в среду ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, гроза.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах температура воздуха составит +22°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+28°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +31°.