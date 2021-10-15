В горах уже не первый день лежит снег.

Украинцы все еще радуются солнечным осенним дням, а в Карпатах уже не первый день лежит снег. На вершине горы Поп Иван Черногорский образовались сугробы

Об этом сообщили в Facebook на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В украинских Карпатах морозы не отступают, поэтому выпавший снег на горе Поп Иван не тает и уже образовываются сугробы. Горы выглядят сказочно под яркими лучами Солнца.

Читайте такжеСегодня в Украину нагрянут дожди: где будет лить (карта)Утром 15 октября термометр показал на горе Поп Иван 5 градусов мороза. Погода была ясная и безветренная.

Хотя буквально накануне мороз был немного слабее – всего -4. В то же время погода была облачной.

Погода в Украине 16 и 17 октября

В ближайшие несколько дней украинцев ждет стабильная погода, без резких перепадов температур и обильных дождей. В большинстве областей ожидается +12°...+14°. В воскресенье, 17 октября, на юго-востоке страны потеплеет до +15°...+17°. Небольшие дожди возможны 16 и 17 октября в Одесской области и в Крыму.

В Киеве в субботу будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +4°, а днем - до +13°, небольшая облачность.

Автор: Анастасия Горбачева