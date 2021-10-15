До конца недели небольшие дожди возможны лишь на юге Украины.

В ближайшие несколько дней украинцев ждет стабильная погода, без резких перепадов температур и обильных дождей. В большинстве областей ожидается +12°...+14°. В воскресенье, 17 октября, на юго-востоке страны потеплеет до +15°...+17°. Небольшие дожди возможны 16 и 17 октября в Одесской области и в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +4°, а днем - до +13°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +2°...+14°. В воскресенье температура будет +2°...+13°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье - небольшая облачность, +6°...+15°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +4°, днем +14°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+15°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье температура составит +3°...+15°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+15°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+15°, небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода и сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +8°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет ясная и безоблачная погода, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +2°, днем +15°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачная погода, температура до +10°. В воскресенье ночью температура составит -1°, днем потеплеет до +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +4°...+13°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +13°. В воскресенье - пасмурно, температура +3°...+13°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +3°...+13°.

В Затоке в субботу - пасмурно, небольшой дождь, ночью +6°, днем +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +6°...+15°

В Бердянске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+17°.

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Автор: Екатерина Лиманская