В ближайшие несколько дней украинцев ждет стабильная погода, без резких перепадов температур и обильных дождей. В большинстве областей ожидается +12°...+14°. В воскресенье, 17 октября, на юго-востоке страны потеплеет до +15°...+17°. Небольшие дожди возможны 16 и 17 октября в Одесской области и в Крыму.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +4°, а днем - до +13°, небольшая облачность.
Во Львове в субботу ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +12°, небольшая облачность.
В Луцке в субботу ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +2°...+14°. В воскресенье температура будет +2°...+13°, небольшая облачность.
В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье - небольшая облачность, +6°...+15°.
В Харькове в субботу температура ночью составит +4°, днем +14°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+15°, ясно и безоблачно.
В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье температура составит +3°...+15°, небольшая облачность.
В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+15°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+15°, небольшой дождь.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода и сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +8°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +15°.
В Северодонецке завтра будет ясная и безоблачная погода, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +2°, днем +15°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет практически безоблачная погода, температура до +10°. В воскресенье ночью температура составит -1°, днем потеплеет до +10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +4°...+13°.
В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +13°. В воскресенье - пасмурно, температура +3°...+13°.
В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +3°...+13°.
В Затоке в субботу - пасмурно, небольшой дождь, ночью +6°, днем +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +6°...+15°
В Бердянске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+17°.
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