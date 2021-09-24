Сегодня в высокогорье Карпат порывы ветра достигают 30 м/с.

Сегодня Карпаты накрыло штормовым ветром. Кое-где скорость порывов достигает 30 м/с. Людей просят воздержаться от походов в горы.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье! По состоянию на 8:35 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 20-24 м/с с порывами до 30 м/с, облачно, ограниченная видимость до 70 метров, мелкий дождь со снежной крупой", - говорится в сообщении.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине из-за мощного ветра объявили штормовое предупреждение. Местами скорость ветра будет достигать 30 м/с.

По данным Укргидрометцентра, 24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская