Сегодня днем в некоторых областях Украины ухудшится погода.
По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Как сообщается, I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Полтавская;
- Одесская;
- Николаевская.
Погода в Украине сегодня
В Киеве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +22°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Тернополе 8 июля ночью будет +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +14°...+26°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.
В Виннице будет +13°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.
В Одессе 8 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.
В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +34°, практически безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +34°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +18°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +22°, днем +34°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +17°...+30°.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +19°, днем +33°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.