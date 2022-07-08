Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются грозы, шквалы и град.

Сегодня днем в некоторых областях Украины ухудшится погода.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщается, I уровень опасности объявлен в таких областях:

Черниговская;

Сумская;

Черкасская;

Кировоградская;

Полтавская;

Одесская;

Николаевская.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Тернополе 8 июля ночью будет +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +14°...+26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Виннице будет +13°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.

В Одессе 8 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +17°...+30°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.

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