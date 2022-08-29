Сегодня, 29 августа, в Киеве будет жаркая и сухая погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня воздух в столице прогреется до +31°. Весь день в Киеве ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет западный, его скорость не превысит 1,4 - 2,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-474 миллиметров ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +25°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, легкий дождь.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.
В Тернополе 29 августа ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°, гроза.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+30°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +16°...+31°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в понедельник будет ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +16°...+30°.
В Одессе 29 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.
В Херсоне в понедельник ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +17°...+28°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +19°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+30°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.