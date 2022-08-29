Последний понедельник лета принесет в Украину дожди и похолодание. Резкое изменение погоды ожидается на западе страны. Здесь в некоторых областях температура снизится до комфортных +25°...+26°, пройдут небольшие дожди и местами - грозы. Также осадки зацепят Житомирскую и Винницкую области.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +25°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, легкий дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.
- В Тернополе 29 августа ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°, гроза.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+30°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +16°...+31°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в понедельник будет ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +16°...+30°.
- В Одессе 29 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.
- В Херсоне в понедельник ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +17°...+28°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Днепре сегодня температура ночью будет +19°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+30°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.
Народные приметы на 29 августа
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29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Если на третий Спас вода спокойная, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.