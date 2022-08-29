Осадки накроют запад страны, а также затронут Житомирскую и Винницкую области.

Последний понедельник лета принесет в Украину дожди и похолодание. Резкое изменение погоды ожидается на западе страны. Здесь в некоторых областях температура снизится до комфортных +25°...+26°, пройдут небольшие дожди и местами - грозы. Также осадки зацепят Житомирскую и Винницкую области.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +25°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, легкий дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.

В Тернополе 29 августа ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°, гроза.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+30°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +16°...+31°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +16°...+30°.

В Одессе 29 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.

В Херсоне в понедельник ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+28°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +19°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+30°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

Народные приметы на 29 августа

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29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Если на третий Спас вода спокойная, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

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