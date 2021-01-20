В Кривом Роге засняли редкое природное явление (фото)

Сегодня в Кривом Роге при температуре -17° появилось гало.

Вокруг Солнца в Кривом Роге заметили гало / фото Nata Li, Facebook

В Кривом Роге из-за морозов в небе появилось редкое атмосферное явление, именуемое гало.

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Снимки этого явления опубликовала в Facebook пользователь под ником Nata Li.

"Кривой Рог! Сегодня 20.01.2021, когда за окном -17 ℃, мы стали свидетелями очень редкого атмосферного явления, такого как гало", - написала девушка.

Отметим, что гало (вторичное свечение вокруг мощного источника света) появляется в морозную погоду. Обычно оно имеет форму круга, кольца, дуги или светового столба.

В небе над Кривым Рогом заметили гало / фото Nata Li, Facebook

Гало появилось в небе над Кривым Рогом / фото Nata Li, Facebook

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