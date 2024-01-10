Дерево цветет не в сезон еще с 2014 года.

Известна на всю Украину "сумасшадшая" сакура в Мукачево начала цвести посреди зимы. Об этом сообщает Мукачевский городской совет.

Знаменитое дерево растет на улице Успенская. Как сообщается, несмотря на низкую температуру воздуха на дереве можно заметить несколько цветущих бутонов.

Впервые "не в сезон" дерево начало цвести в 2014 году.

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Аномальное цветение в Украине

Обычно пик цветения сакуры в Украине приходится на вторую половину апреля, а в более прохладных регионах даже на начало мая. Но в этом году аномальное цветение японской вишни уже заметили в Днепре. Там на набережной экзотические деревья покрылись розовыми цветами. Горожане любуются весенней красотой посреди зимы, а ученые говорят, что такая ситуация опасна для растений. Цветение могло вызвать теплая и влажная погода, из-за которой завезенные из-за границы деревья перепутали сезоны.

Также аномальное цветение наблюдается в украинской Бессарабии - там начали цвести уникальные растения из Красной книги. Ранее безвременник анкарский распускался в феврале, а сейчас цветок начал показывать первые листья сразу после зимнего солнцестояния еще в 2023 году, а первые растения зацвели в конце декабря 2023 года.

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