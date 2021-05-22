На востоке Демократической Республики Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки – Ньирагонго.
Об этом сообщает Reuters.
"Я вижу высокие фонтаны лавы", - сообщил вулканолог Дарио Тедеско.
Рядом с вулканом находится город Гома с населением 1,5 миллиона человек, но эвакуацию людей пока еще не объявили.
"На данный момент эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена", - отметил вулканолог.
Высота вулкана Ньирагонго, который является частью рифта Альбертин, составляет 3470 метров. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 километров в час.
Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек. Последний раз извержение произошло в 2002 году, уничтожив половину города и унеся жизни 250 человек.
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