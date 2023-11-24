В последний день недели в Украине будет много осадков.

В субботу, 25 ноября, украинцев ждет небольшая передышка - осадки сместятся на юго-восток и будет небольшой "плюс". Однако в воскресенье, 26 ноября, всю страну охватят сильные дожди и снегопады. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -1°, днем +3°. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем 0°, пасмурно, снег.

Во Львове в субботу ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -4°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

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В Луцке в субботу ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье температура будет -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -1°...0°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +1°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+5°, пасмурно, мокрый снег.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье температура составит 0°...+8°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +7°...+12°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +1°...+13°, мокрый снег.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +14°, пасмурно, ливень.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь. В воскресенье будет пасмурно, дождь, ночью +1°, днем +13°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +1°, днем +12°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -4°, днем до 0°, вечером снег. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем столбики термометров покажут -4°, пасмурно, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°, возможен дождь. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег. Температура составит -3° ночью и днем 0°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +2°. В воскресенье - пасмурно, сильный снегопад, температура -4°...-1°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +1°. В воскресенье - пасмурно, -4°...-1°, возможен снег.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +4°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно, снег и мокрый снег, температура -1°...+1°.

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