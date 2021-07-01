Такие облака можно увидеть лишь на закате солнца.

Вчера вечером над Киевщиной наблюдались серебристые облака.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным специалистов, серебристые облака образуются в высших слоях атмосферы - мезосфере на высоте 80 км над поверхностью Земли. Считается, что они состоят из кристаллов льда, которые образуются на мелких частицах пыли от метеоров. Они могут образовываться только при невероятно низких температурах и при наличии воды для образования кристаллов льда.

"Их можно увидеть обычно в летние месяцы и только тогда, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие слои атмосферы, чем мезосфера, в это время находятся в земной тени. Впервые о серебристых облаках стало известно в 1885 году", - рассказали в ведомстве.

Как сообщается, серебристые облака обычно бесцветны или бледно-голубые, хотя иногда наблюдаются другие цвета, включая красный и зеленый.

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Автор: Екатерина Лиманская