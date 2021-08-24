Киевлянам рекомендуют соблюдать повышенную внимательность и осторожность.

Метеорологи объявили в Киеве первый уровень погодной опасности.

Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

В сообщении говорится, что 25 августа в украинской столице ожидаются грозы, в связи с чем объявлен "желтый" уровень опасности. Предупреждение действует с полуночи до 21:00.

Метеорологическая угроза I степени означает потенциальную опасность погодных условий для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Читайте такжеСтало известно, какая погода ждет украинцев на выходных (карта)В связи с этим рекомендуется соблюдать повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Также киевлянам не следует закрывать окна и не подходить к ним во время грозы, а также не браться за металлические входные двери.

Кроме того, во время сильного ветра следует:

плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев на улице и не парковать под ними машину;

от сильных порывов спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Как сообщает Погода УНИАН, в этот же день местами на западе, на севере и в центре страны пройдут дожди и даже ливни, а в южных областях ожидается ясная и безоблачная погода с обилием солнца.

Автор: Станислав Кожемякин