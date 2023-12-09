В столице Украины сегодня объявлен I уровень опасности.

Погода сегодня, 9 декабря, в Киеве спрогнозирована опасная - утром и до конца суток будет удерживаться туман.

Видимость составит от 200 до 500 метров, предупредил Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook. "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву... I уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

По состоянию на 8:30 в столице Украины температура воздуха составляла -3 градуса, относительная влажность - 93%, атмосферное давление - 752 миллиметра ртутного столбца, говорится в Telegram-канале Гидрометцентра.

Видео дня

Какой прогноз погоды для Киева и области уже публиковали - сейчас это стоит знать

Синоптики отмечали, что днем 9 декабря в столице температура будет колебаться в пределах -1...-3 градуса. Ожидалась облачная погода без существенных осадков. В Киевской области сегодня в дневное время спрогнозировано от -4 до +1. местами прогнозировались гололедица и туман.

В Укргидрометцентре предупредили, что скоро погода в Киеве изменится - в ближайшие дни существенных осадков не будет, а 11-13 декабря спрогнозирован небольшой мокрый снег. Эксперты подчеркнули, что на дорогах местами может быть скользко.

Вас также могут заинтересовать новости: