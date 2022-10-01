В Укргидрометцентре предупреждают об осложнениях погоды.

Укргидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и Киевской области.

В частности, по данным синоптиков, 2 октября, ожидаются сильные дожди и ветер.

По прогнозам, завтра в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями, временами ожидается дождь, ночью по области - местами значительный.

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"Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с", - предупредили в Укргидрометцентре.

Температура по области ночью составит 9-14°, днем 13-18°; в Киеве ночью 10-12°, днем около 15°.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности.

В Украину идет непогода - что известно

Как сообщает Погода УНИАН, в начале октября в Украине ожидается дождливая погода с грозами и сильными порывами ветра.

По данным Укргидрометцентра, в первые выходные октября атмосферные фронты и циклон принесут осадки, поэтому в большинстве областей пройдут дожди, местами грозы. Синоптики говорят, что 2 октября на Правобережье, а 3 октября на Левобережье местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Также в Украине в ближайшие дни ожидаются подтопления и деревне.

Народный синоптик Стас Щедрин предупредил, что 2 октября на Украину налетит сильная непогода. По его словам, в воскресенье по всей стране ожидается сильное осложнение погоды. "В большинстве регионов пройдут сильные и очень сильные ливни, местами грозы и шквалы", - предупредил Щедрин.

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