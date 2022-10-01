По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, также в Украине ожидается резкое и сильное похолодание.

Завтра, 2 октября, на Украину налетит ненастье.

Об этом предупредил народный синоптик Стас Щедрин.

По его словам, 2 октября, по всей Украине ожидается сильное осложнение погоды.

Видео дня

"В большинстве регионов пройдут сильные и очень сильные ливни, местами грозы и шквалы", - предупредил Щедрин.

Также народный синоптик предупредил о сильном похолодании, которое ожидается в Украине с началом новой недели.

"В ночь на 3 октября и днем по всей Украине ожидается резкое и существенное похолодание до 0...+5 ночью и +5...+13 днем", - предупредил он.

Однако, по прогнозу народного синоптика, такая прогода продержится недолго и через 2-3 дня потеплеет.

В Украину идет непогода - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, в начале октября в Украине ожидается дождливая погода с грозами и сильными порывами ветра.

По данным Укргидрометцентра, в первые выходные октября атмосферные фронты и циклон принесут осадки, поэтому в большинстве областей пройдут дожди, местами грозы. Синоптики говорят, что 2 октября на Правобережье, а 3 октября на Левобережье местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Также в Украине в ближайшие дни ожидаются подтопления и деревне.

Вас также могут заинтересовать новости: