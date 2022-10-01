Синоптики предупреждают о дождях с грозами, а также сильных порывах ветра на Левобережье Украины.

В начале октября в Украине ожидается дождливая погода с грозами и сильными порывами ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"На выходных атмосферные фронты и циклон принесут осадки, поэтому в большинстве областей пройдут дожди, местами грозы", - пояснили синоптики. Видео дня

По прогнозам, сегодня днем в большинстве областей Украины ожидается температура +20°...+27°, в западных и северных областях будет +16°...+21°.

В следующие двое суток в большинстве областей пройдут дожди, предупреждают синоптики.

"2 октября на Правобережье, 3 октября на Левобережье местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит +6°...+13°, днем воздух прогреется лишь до +10°...+15°, в воскресенье в восточных и южных областях будет +17°...+22°.

В Украине ожидаются подтопления и

Как сообщал Погода УНИАН ранее, в Украине в ближайшие дни существует вероятность схода селевых потоков, а также подтоплений.

В частности, в Укргідометцентрі предупредили, что 1-2 октября в местах прохождения сильных дождей в Закарпатской области ожидается формирование значительного местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах.

Также в горных районах существует угроза формирования небольших селевых потоков. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.

Вас также могут заинтересовать новости: