Синоптики говорят об ухудшении погоды.

Сегодня в Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях Украинский гидрометцентр.

"Во второй половине дня 30 июня грозы", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, в столице и области объявлен І уровень опасности, желтый.

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Июль в Украине - прогноз на месяц

Дипень 2023 принесет в Украину разнообразную погоду. Периоды жары будут чередоваться с относительной прохладой.

Начало месяца будет жарким. Ожидается, что в большинстве областей дневная максимальная температура будет достигать +27...+33 °С, только на Западе и севере предусматриваются комфортные +23...+28 °С. В целом температурный фон в первой декаде месяца ожидается выше средних многолетних показателей.

Середина июля в Украине также будет горячей. Дожди будут распределяться неравномерно, местами осадки будут в сопровождении гроз, града и шквалистого ветра. Не исключены и опасные конвективные явления. Кроме того в южных, центральных и местами в восточных областях вероятны почвенная засуха.

Завершится июль более прохладной и влажной погодой. Однако в южной части страны ситуация с увлажнением останется довольно сложной.

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