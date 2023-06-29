В пятницу, 30 июня, киевлян ждет теплая летняя погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +15°...+16°, а днем воздух прогреется до комфортных +24°. В течение дня будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
Ветер будет ощутимый, северо-западного направления. Его скорость составит 3 - 4,1 м/с. Атмосферное давление пониженное - 741 миллиметр ртутного столба.
Погода 30 июня - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +23°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +24°.
В Тернополе 30 июня ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, легкий дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +26°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +15° днем +25°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, небольшой дождь.
В Одессе 30 июня - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+23°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень.
В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +24°.