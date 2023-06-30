В июле жара будет чередоваться с периодами относительной прохлады. Также ожидаются опасные явления: грозы, град и сильные ливни.

Июль 2023 в Украине будет с разнообразной погодой. Ожидается чередование периодов жары и относительной прохлады, а также грозы. град и сильные ливни. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальич, передает "Метеопрог".

По словам синоптика, в нынешнем году июль начнется с активного поступления теплого воздуха с юга, из районов стран Балканского полуострова, Средиземного моря и полуострова Малая Азия.

"На фоне высотного гребня и юго-западных воздушных потоков, температурный фон в первой декаде месяца ожидается выше средних многолетних показателей", - прогнозирует Кибальич.

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Так, по его данным, в большинстве областей Украины дневная максимальная температура будет достигать +27...+33 °С, за исключением западных и северных регионов - здесь предусматриваются комфортные +23...+28 °С.

Количество осадков ожидается недостаточным в южных и восточных областях. В то же время, в западной части Украины будет наблюдаться их избыток, особенно в Карпатском регионе.

"На "макушке лета", во второй декаде июля температура воздуха сохранится выше нормы с максимальными значениями традиционно в южной половине страны", - говорит Игорь Кибальчич.

Дожди, по его данным, будут распределяться неравномерно по территории, местами в сопровождении гроз, града и шквалистого ветра.

"Не исключены и опасные конвективные явления, которые могут повлечь неблагоприятные последствия. Кроме того, на фоне длительного периода высоких температур, есть риск развития почвенной засухи в южных, центральных и местами в восточных областях. Высоким ожидается и уровень пожарной опасности в регионах", - предупреждает синоптик.

Третья декада июля может стать более прохладной и влажной, поскольку есть предпосылки для развития северо-западных циркуляционных процессов, в ходе которых на территорию Украины интенсивнее начнут поступать свежие воздушные массы скандинавского происхождения. Однако, в южной половине страны ситуация с увлажнением останется на достаточно сложном уровне.

"Можно ожидать, что средняя температура в июле 2023 года окажется в пределах +20...+25 °С, что на 1-2 °С выше нормы. Суммарное количество осадков за месяц составит 42-95 мм, в западных областях и в Карпатах местами 100-170 мм, что в пределах нормы, местами выше нормы на 10-25 %", - резюмировал специалист.

Июль 2023 - прогноз Укргидрометцентра

О том, что июль будет жарким, сообщает и украинский гидрмоэтцентр. По данным синоптиков, средняя месячная температура будет на 1-2° выше нормы.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях количество осадков предполагается в пределах нормы. В то же время в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму дождей прогнозируется несколько больше нормы.

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