Завтра в Киеве потеплеет / Фото УНИАН, Александр Синица
В четверг, 29 апреля в столице ожидается облачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +14°, а ночью - опустятся до +9°.
Практически весь день будет облачно.
Ожидается ветер со скоростью до 6 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Народные приметы 29 апреля
29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.
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