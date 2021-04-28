Осадков не ожидается.

В четверг, 29 апреля в столице ожидается облачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +14°, а ночью - опустятся до +9°.

Практически весь день будет облачно.

Ожидается ветер со скоростью до 6 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Народные приметы 29 апреля

29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

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Автор: Елена Пилипчак