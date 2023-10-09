Нынешнее метеорологическое лето в столице продолжалось 142 дня.

В столицу пришла метеорологическая осень. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 2 октября в Киев пришла метеорологическая осень, которая началась более чем на две недели позже климатической нормы.

"Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и равнялась +13,9°С", - говорят синоптики.

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По их данным, самое раннее метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году - 25 августа, а самое позднее - 15 октября в 2020 году.

Сообщается, что метеорологическое лето этого года, начавшееся 13 мая, закончилось 1 октября и в общей сложности длилось 142 дня. Самым длинным летом в 2012 году было 166 дней, а самым коротким летом в 1990 году было 88 дней.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на сегодня

На сегодня, 9 октября, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, повсеместно, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен и уровень опасности, желтый.

Непогода обойдет только такие области: Волынская, Ривненская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая.

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