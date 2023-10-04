Снижение температуры ожидается в конце текущей недели.

Вскоре в Украине ожидается похолодание, но оно будет кратковременным. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Следующее ощутимое снижение температуры будет 7-го октября, то есть на выходные. 7-8 уже ночью даже +4...+10 по всей территории Украины, а днем всего +10 ... +16", - спрогнозировала она.

По словам синоптика, это будут самые холодные дни в ближайшее время.

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По ее данным, на выходных будет преобладать пасмурная погода, возможно даже образование циклона 8 числа с северо-запада, поэтому поступит прохлада, возможно также усиление ветра. "Настоящая осень", - говорит синоптик.

"Но потом, 9-10 октября, на следующую неделю опять таки уже преимущественно без осадков. То есть снова будет определенное повышение температуры воздуха. Снова на нашу территорию будет влиять поле высокого давления, антициклон, который обеспечит более спокойную погоду без осадков", - рассказала она.

Также, по ее данным, на этой неделе возможно наступление метеорологической осени в Украине.

"В конце концов, ожидаем наступления метеорологической осени. Скорее всего, до конца этой недели как раз и будет этот переход", - говорит Наталья Птуха.

О похолодании на этой неделе говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в воскресенье температура по всей Украине днем снизится до +7°...+12°, ночью будет +2°...+7°, а в западных областях местами заморозки -3°...0°.

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