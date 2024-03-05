Северо-восточный ветер принесет в столицу холодный воздух.

На этой неделе в Киеве будет преобладать сухая погода, однако похолодает. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Киевщина продолжает находиться в поле повышенного давления, поэтому будет преобладать погода без осадков", - пояснили синоптики. Только в среду, 6 марта, днем местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

Как сообщается, со среды ветер в столице изменится на северо-восточный и принесет более холодный воздух.

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"Поэтому температура несколько снизится, особенно в ночные часы будет царить мороз в пределах 2-4°", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Похолодание в Украине - что говорят синоптики

О похолодании с 6 марта говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, сегодня в столице будет еще тепло, но уже в среду температура резко упадет.

Снижение температуры ожидается не только в Киеве, но и по всей Украине. Уже с 6 марта днем в большинстве областей будет не выше +1...+6 градусов, а в ночные часы ожидается небольшой мороз. Немного теплее, по словам Наталки Диденко, будет только на юге и в Закарпатской области.

По данным синоптика, потепление в Украину придет не скоро, да и вообще ближайшая неделя будет холодной.

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