Температура упадет уже в среду, 6 марта.

В Украине ожидается довольно ощутимое и длительное похолодание. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Натальи Диденко.

"С 6-го марта в Украине ожидается похолодание - днем не выше +1...+6 градусов, только теплее будет в южной части и на Закарпатье. В ночные часы - небольшой мороз", - сообщила она.

По данным синоптика, также 6 марта в западных областях местами пройдет мокрый снег. В Киеве, по данным Наталки Диденко также 6 марта резко похолодает.

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"Не простудитесь, одевайтесь теплее", - посоветовала она.

По данным синоптика, потепление придет не скоро. "Но все же еще раз предупреждаю - неделя будет холодной, со свежим воздухом и веселым мартовским солнышком", - резюмировала синоптик.

Похолодание в Украине - прогноз

О похолодании в Украине предупреждает и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, во второй половине недели произойдет снижение температуры на 6-10 градусов по всей стране, ведь к нам придет холодный воздух с севера Европы.

"На севере Левобережья ночью морозы временами окрепнут до -5...-10 °С, а днем температурный фон ожидается близким к 0 °С", - прогнозирует Кибальчич.

По данным синоптика, также не исключены местами осадки в виде мокрого снега. Наиболее теплая погода будет наблюдаться только в Одесской области и в Закарпатской области.

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