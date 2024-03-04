5 марта температура в Киеве поднимется до +8°.

Во вторник, 5 марта, погода в Киеве останется без существенных изменений. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +1°...+2°, а днем воздух прогреется до +6°...+8°. Практически весь день будет пасмурно, однако осадков не ожидается.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

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Отметим, что уже со среды погода в Киеве начнет меняться - ожидаются осадки и похолодание.

Погода 5 марта - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +13°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 5 марта ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +17°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +2°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +2° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+6°.

В Одессе 5 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.

В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +6°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +1°...+13°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +7°.

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