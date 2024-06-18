Жара в столице продлится еще недолго.

Текущая неделя на Киевщине будет преимущественно солнечной и сухой, однако в середине недели ожидаются грозовые дожди и некоторое похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, поле повышенного давления обеспечит небольшую облачность в большинство времени и хороший прогрев приземного слоя воздуха. В среду даже ожидается до +30.

"Но в ночь на четверг ожидаем прохождения атмосферного фронта с северо-запада, который добавит немного грозовых дождей и несколько снизит температурный фон", - говорят синоптики. По прогнгозу, это похолодание будет кратковременным.

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Погода в Киеве - прогноз синоптика

В ближайшие дни в Киеве будет преобладать сухая погода. Осадки в столице ожидаются только 20 июня. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, самым жарким днем недели будет среда, 19 июня, когда температура повысится до +29°...+31°. На следующий же день, 20 числа, атмосферный фронт принесет кратковременный дождь и грозу, а температура при этом снизится до комфортных +22°...+24°.

В дальнейшем, 21 и 22 числа, осадков в столице уже не ожидается, а температура начнет постепенно повышаться.

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