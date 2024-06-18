Осадков в столице на этой неделе почти не будет.

В ближайшие дни в Киеве будет преобладать сухая погода, дождей почти не будет. Только ночью 20 июня ожидаются кратковременные осадки и гроза. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Сегодня, 18 июня, осадков в столице не ожидается. "Разве что во второй половине дня немного может стать облачней по северным районам... Преимущественно будет погода без осадков. Температура днем +26°...+28°", - рассказала синоптик. По ее словам, ветер будет еще свежий, северо-западный, 5-10 метров в секунду

19 июня осадков не ожидается, ветер будет слабый и менять направление на юго-западный. "Для Киевщины, например, для Киева самый теплый день - также это 19 число... Днем +29°...+31°", - отметила синоптик и напомнила, что прогноз всегда делается в тени.

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20 июня ночью местами будет кратковременный дождь, гроза - из-за прохождения фронта, но днем уже будет без осадков. Ветер сменится на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +18°...+20° градусов, а днем +22°...+24°.

"Но 21-22-го у нас снова антициклон, снова без осадков. Температурные показатели сильно меняться не будут, немного повышаться постепенно. Например, 21-го у нас в дневные часы - +23°...+25°, а 22-го в дневные часы +26°...+28°", - отметила эксперт.

Погода в Украине - прогноз синоптика

Напомним, по словам Натальи Птухи, в течение недели в Украине будет преобладать поле повышенного давления, которое обеспечит во многих областях сухую погоду. Только 19 и 20 июня атмосферный фронт вызовет местами дожди. Температура ожидается довольно комфортной, мощной жары ждать не стоит.

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