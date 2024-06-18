Похолодание будет кратковременным и не по всей стране.

Текущая неделя в Украине будет теплой и даже жаркой, однако в середине недели ожидается кратковременное похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, снижение температуры будет не по всей Украине, а только на западе и севере.

"Неделя будет теплой, до жары, разве что в четверг кратковременно похолодает на севере, западе Украины", - сообщила эксперт по погоде.

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Сейчас, по ее словам, "лето входит в самую щедрую и теплую пору".

Погода в Украине - прогноз синоптика

На этой неделе по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украине ожидается классический летний характер погоды. Кое-где пройдут дожди, а также будет преобладать теплая и местами жаркая воздушная масса.

В большинстве области ожидается довольно устойчивая погода с постепенным повышением температуры, особенно на юге и юго-востоке. В то же время на западе ожидается поступление воздушных масс и атмосферных фронтов из центральной Европы. Они приведут к дождям в сопровождении гроз, местами не исключены сильные ливни, шквалы и крупный град.

Уже днем 19 июня, по прогнозу Кибальчича, в западных и Киевской областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

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