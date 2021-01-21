Туристов в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин

09:37, 21 января 2021
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Угроза схода лавин существует на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В Карпатах могут сходить лавины / Фото УНИАН
В Карпатах могут сходить лавины / Фото УНИАН

Сегодня, 21 января, на высокогорье Карпат могут сходить лавины.

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Предупреждение о снеголавинной опасности опубликовано на сайте ГСЧС Украины.

Как отмечается, по прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: КарпатыГСЧСлавина
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