Туристов в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин

Угроза схода лавин существует на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В Карпатах могут сходить лавины / Фото УНИАН

Сегодня, 21 января, на высокогорье Карпат могут сходить лавины.

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Предупреждение о снеголавинной опасности опубликовано на сайте ГСЧС Украины.

Как отмечается, по прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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